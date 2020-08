ترامب الابن يتهم وسائل الاعلام الأمريكية بالتحيز للمرشح جو بايدن.. فيديو

يواصل نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على وسائل الاعلام الأمريكية متهماً إياها في مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، بالتحيز للمرشح الرئاسي جو بايدن الذي يخوض الانتخابات الأمريكية القادمة أمام والده.

ووصف ترامب الأبن في تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع تويتر، وسائل الاعلام الأمريكية بالتحيز وحماية المرشح الرئاسي جو بايدن قبل بدء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

The media is gaslighting everyone to protect Biden. https://t.co/7lOVat4UOj