ترامب الابن يتهم وسائل الاعلام الأمريكية بالتحيز للمرشح جو بايدن.. فيديو

كتب آسر أحمد

يواصل نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على وسائل الاعلام الأمريكية متهماً إياها في مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، بالتحيز للمرشح الرئاسي جو بايدن الذي يخوض الانتخابات الأمريكية القادمة أمام والده.

ووصف ترامب الأبن في تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع تويتر، وسائل الاعلام الأمريكية بالتحيز وحماية المرشح الرئاسي جو بايدن قبل بدء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

The media is gaslighting everyone to protect Biden. https://t.co/7lOVat4UOj — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 22, 2020

وكان جو بايدن، المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الأمريكيين لن يمكنهم تحمل 4 سنوات أخرى لإدارة ترامب فى البيت الأبيض، وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"لا يمكننا أن نتحمل أربع سنوات أخرى من دونالد ترامب".

ومن جهة أخرى، أعلنت حملة المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن، جمعها وحلفائها 70 مليون دولار خلال مؤتمر الحزب الديمقراطى هذا الأسبوع، بحسب "روسيا اليوم".

واستمر مؤتمر الديمقراطيين 4 أيام، واختتم يوم الخميس الماضي، وجمع 122 مليون مشاهدة على 15 منصة على الإنترنت، بالإضافة إلى 85.1 مليون متابع على التلفزيون، حسب بيان للحملة.

وكانت الحملة قد أعلنت فى وقت سابق جمعها 140 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، ما يعتبر أقل مما جمعته حملة ترامب وحلفاؤها الذين جمعوا 165 مليون دولار خلال الشهر ذاته.

وبلغت نفقات حملة ترامب على الدعاية أكثر من 300 مليون دولار، مقابل 294 مليون دولار لحملة بايدن.

يذكر أن مؤتمر الديمقراطيين رشح نائب الرئيس السابق جو بايدن والسناتور كامالا هاريس رسميا لمنصبى الرئيس ونائب الرئيس على التوالي، ليخوضا الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى نوفمبر المقبل.