اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أغسطس 2020 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب الابن يتهم وسائل الاعلام الأمريكية بالتحيز للمرشح جو بايدن.. فيديو

السبت، 22 أغسطس 2020 09:31 م
ترامب الابن يتهم وسائل الاعلام الأمريكية بالتحيز للمرشح جو بايدن.. فيديو ترامب الابن
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على وسائل الاعلام الأمريكية متهماً إياها في مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، بالتحيز للمرشح الرئاسي جو بايدن الذي يخوض الانتخابات الأمريكية القادمة أمام والده.

ووصف ترامب الأبن في تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع تويتر، وسائل الاعلام الأمريكية بالتحيز وحماية المرشح الرئاسي جو بايدن قبل بدء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وكان جو بايدن، المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الأمريكيين لن يمكنهم تحمل 4 سنوات أخرى لإدارة ترامب فى البيت الأبيض، وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"لا يمكننا أن نتحمل أربع سنوات أخرى من دونالد ترامب".

ومن جهة أخرى، أعلنت حملة المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن، جمعها وحلفائها 70 مليون دولار خلال مؤتمر الحزب الديمقراطى هذا الأسبوع، بحسب "روسيا اليوم".

واستمر مؤتمر الديمقراطيين 4 أيام، واختتم يوم الخميس الماضي، وجمع 122 مليون مشاهدة على 15 منصة على الإنترنت، بالإضافة إلى 85.1 مليون متابع على التلفزيون، حسب بيان للحملة.

0408019a-7398-43a5-81e4-cddf9b6c7a37
 

وكانت الحملة قد أعلنت فى وقت سابق جمعها 140 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، ما يعتبر أقل مما جمعته حملة ترامب وحلفاؤها الذين جمعوا 165 مليون دولار خلال الشهر ذاته.

وبلغت نفقات حملة ترامب على الدعاية أكثر من 300 مليون دولار، مقابل 294 مليون دولار لحملة بايدن.

يذكر أن مؤتمر الديمقراطيين رشح نائب الرئيس السابق جو بايدن والسناتور كامالا هاريس رسميا لمنصبى الرئيس ونائب الرئيس على التوالي، ليخوضا الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى نوفمبر المقبل.


ترامب الابن

دونالد ترامب

أمريكا

انتخابات أمريكا

اخبار ترامب الابن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تزايد الغضب الدولى ضد ممارسات أردوغان في شرق المتوسط.. أعضاء بالكونجرس يطالبون ترامب بإدانة تصرفات تركيا.. واليونان تتوقع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا الأسبوع المقبل.. وخبراء طاقة يصدمون الديكتاتور

السبت، 22 أغسطس 2020 09:00 م

تيك توك يطعن على أوامر ترامب التنفيذية بحظر التعامل مع التطبيق

السبت، 22 أغسطس 2020 08:02 م

نجيب ساويرس: من مصلحة مصر استمرار ترامب فى رئاسة أمريكا

السبت، 22 أغسطس 2020 07:48 م

جو بايدن: لا يمكننا تحمل 4 سنوات أخرى من دونالد ترامب

السبت، 22 أغسطس 2020 06:45 م

ترامب يهاجم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بسبب اختبارات كورونا.. اعرف القصة

السبت، 22 أغسطس 2020 04:16 م

أعضاء بالكونجرس يطالبون إدارة ترامب بإدانة تصرفات تركيا فى شرق المتوسط

السبت، 22 أغسطس 2020 03:50 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة