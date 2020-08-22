بالفيديو والصور.. طقس بارد وتساقط كثيف للثلوج فى أستراليا بسبب انفجار قطبى

كتب محمد جمال

تشهد المدن الأسترالية تساقطاً كثيفاً للثلوج وسط طقس شتوي بارد جداً، وذلك بفعل انفجار قطبي يأتي مرّة واحدة كلّ 15 عاماً ويحمل معه رياحاً غريبة ودرجات حرارة جليدية، ما يجعل الساحل الشرقي لأستراليا يعيش أبرد يوم في السنة، وساهمت الرياح العاتية ومعها الطقس البارد الجليدي في انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في أجزاء من جنوب شرق أستراليا، ومن المقرر أن يستمرّ هذا الوضع طوال عطلة نهاية الأسبوع.

Come to Australia they said. It will be warmer than Canada they said.



Not even close to the snow fields and just pulled someone’s car from a ditch lol. ❄️🇦🇺 pic.twitter.com/1o9sERoinY — Lauren Southern (@Lauren_Southern) August 22, 2020

وتساقطت الثلوج على مناطق في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا يصل ارتفاعها إلى 300 متر فقط فوق سطح البحر، في مشهد يحصل لأول مرّة منذ 15 عاماً، ومن المتوقع أن يشهد وسط وجنوب نيو ساوث ويلز تساقطاً إضافياً للثلوج بسماكة تصل إلى أكثر من 20 سم، يوم الأحد.



ثلوج

ومع هذا، قال بريت دوتكشي من "Weatherzone" أنّ "الطقس القاسي سينحسر خلال الأيام المقبلة، لكنّ درجات الحرارة ستظلّ باردة"، وشهدت كانبرا، السبت، أبرد يوم لها منذ 4 سنوات، إذ بلغت درجة الحرارة القصوى 7.3 درجات كذلك، انخفضت درجات الحرارة أيضاً إلى 5 درجات مئوية فقط فى جولبرن وكاتومبا وأورانج.