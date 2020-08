بالفيديو والصور.. طقس بارد وتساقط كثيف للثلوج فى أستراليا بسبب انفجار قطبى

تشهد المدن الأسترالية تساقطاً كثيفاً للثلوج وسط طقس شتوي بارد جداً، وذلك بفعل انفجار قطبي يأتي مرّة واحدة كلّ 15 عاماً ويحمل معه رياحاً غريبة ودرجات حرارة جليدية، ما يجعل الساحل الشرقي لأستراليا يعيش أبرد يوم في السنة، وساهمت الرياح العاتية ومعها الطقس البارد الجليدي في انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في أجزاء من جنوب شرق أستراليا، ومن المقرر أن يستمرّ هذا الوضع طوال عطلة نهاية الأسبوع.

Come to Australia they said. It will be warmer than Canada they said.



Not even close to the snow fields and just pulled someone’s car from a ditch lol. ❄️🇦🇺 pic.twitter.com/1o9sERoinY