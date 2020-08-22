اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أغسطس 2020 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النقل العام تنجح فى تحويل أول أتوبيس ليعمل بالغاز الطبيعى ويوفر 100ألف جنيه سنويا

السبت، 22 أغسطس 2020 02:50 م
النقل العام تنجح فى تحويل أول أتوبيس ليعمل بالغاز الطبيعى ويوفر 100ألف جنيه سنويا اتوبيس يعمل بالغاز طبيعى
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة ستحول اسطولها بالكامل ليعمل بالغاز الطبيعى وبالفعل حولت اتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار كتجربة سيتم تعميمها على باقى الأسطول خلال 4 سنوات، وخلال عامين سيتم تحويل 80% من أتوبيسات الهيئة من سولار إلى غاز طبيعي. 
 
 
وأضاف "رئيس هيئة النقل العام" لـ"اليوم السابع"، أن دفعة الأتوبيسات الجديدة التى تسلمتها الهيئة وتعمل بالغاز الطبيعى لها ضمان 5 سنوات شامل قطع الغيار، مما يوفر علي الهيئة. 
 
 
وكشف على، أن الأتوبيس الذى تم تحويله من سولار لغاز طبيعى، سيوفر من 80 لـ120 ألف جنيه في العام الواحد، مشيرا إلى أن أتوبيسات الهيئة تقطع حوالي 365 ألف كيلو يوميًا.
 
 
وذكر اللواء رزق علي، انه تم تحويل أتوبيس يعمل بالسولار للعمل بالغاز كتجربة على ان يتم تطبيق هذا التحويل على باقي اتوبيسات الهيئة العاملة بالسولار والذي سيوفر حوالي 10 آلاف جنيه شهريا للاتوبيس الواحد ، مشيرا إلى أنه تم في العامين الماضيين التعاقد على شراء 161 أتوبيس يعمل بالغاز منهم 85 أتوبيس مكيف الهواء ومجهز لذوي الإعاقة، كما تم دخول 86 أتوبيس الخدمة منهم 20 أتوبيس مكيف الهواء .
 
 
 

الغاز الطبيعي

النقل العام

هيئة النقل

محافظة القاهرة

اتوبسات النقل العام الجديدة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد الأتوبيس المكيف الجديد بعد تشغيله بهيئة النقل العام.. فيديو وصور

السبت، 22 أغسطس 2020 01:36 م

أماكن ركوب خطوط هيئة النقل العام المكيفة بالقاهرة × 4 معلومات

السبت، 22 أغسطس 2020 01:20 م

النقل العام بالقاهرة تشغل 3 خطوط جديدة مكيفة بـ5 و10 جنيهات للتذكرة

السبت، 22 أغسطس 2020 01:01 م

محافظ القاهرة يكشف تشغيل جميع أتوبيسات النقل العام بالغاز الطبيعي خلال عامين

السبت، 22 أغسطس 2020 12:19 م

محافظ القاهرة يتفقد الأتوبيس المكيف الجديد بهيئة النقل العام.. صور

السبت، 22 أغسطس 2020 10:33 ص

محافظة القاهرة تحتفل بدخول 20 أتوبيسا مكيفا الخدمة بهيئة النقل العام.. صور

السبت، 22 أغسطس 2020 09:57 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة