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الكهرباء: التقاط صورة أصبح الأصل فى قراءة العداد.. والمواطنون حريصون على السداد

السبت، 22 أغسطس 2020 10:32 م
الكهرباء: التقاط صورة أصبح الأصل فى قراءة العداد.. والمواطنون حريصون على السداد وزير الكهرباء
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تقسيط مديونية الكهرباء موضوع ذا شقين؛ الأول متابعة دقة حساب الاستهلاك وقراءة العداد، بالإضافة إلى وضع التسهيلات لتشجيع المواطنين على سداد المتراكمات عن طريق التقسيط.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية آية جمال: "من الممكن أن يكون التراكمات عن طريق خطأ من موظف الشركة، والشركة تسمح بالتسديد خلال 24 شهرا حتى وإن لم يكن هناك خطأ من الموظف، والطريقة سهلة جدا ولا تحتاج إلى أي أوراق أو شيء.

وأكمل: "نحن نتحدث على صغار المشتركين وهم أصحاب المنازل أما كبار المشتركين فهم المولات أو الشركات وهؤلاء لهم وضع آخر، والمواطنون حريصون على السداد حتى لا يتعرضوا لإنذار بقطع العداد أو رفع العدادات.

وتابع: "اهتمام الرئيس بدقة حساب الاستهلاك يترجم برنامج القراءة الموحدة الشركات التي تقوم بقراءة العدادات أصدرت تطبيق كيف يستطيع المواطن أن يرسل قراءة العداد بنفسه والتطبيق يطلب الإجراءات وأخذ صورة العداد أصبحت هي الأصل في قراءة العدادات.

وأكد، لأصحاب العدادات القديمة: "أصبح ليس مقبولا بقراءة العداد إلا بصورة من العداد والنظام لا يفتح إلا أمام العداد، نحن وصلنا إلى 9.5 مليون عداد مسبق الدفع، وهناك خطة لإحلال العدادات القديمة، وهناك إقبال على العدادات مسبقة الدفع لأنها تحد من الاستهلاك وبها الكثير من المزايا".


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