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القوات المشتركة فى العراق: جدول زمنى لانسحاب القوات الأمريكية المتبقية

السبت، 22 أغسطس 2020 10:29 م
القوات المشتركة فى العراق: جدول زمنى لانسحاب القوات الأمريكية المتبقية الأحداث فى العراق
كتب أحمد عرفة

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قال العميد يحيى رسول، الناطق باسم القوات المشتركة في العراق: "غدا سيشهد إعطاء زمام قيادة قاعدة التاجي للقوات العراقية"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، وأضاف الناطق باسم القوات المشتركة بالعراق: "مباحثات مكثفة أفضت لجدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية".

وأضاف الناطق باسم القوات المشتركة في العراق أنه إعادة تموضع أو انتشار للقوات الأمريكية المنسحبة غير مطروح، موضحا أن القوات الأمريكية المنسحبة ستعود للدول التي جاءت منها.

ولفت الناطق باسم القوات المشتركة في العراق إلى أن هناك جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية المتبقية، موضحا أن المعدات العسكرية ستسلم للقوات العراقية والقوات الأمريكية ستنسحب أفرادا.


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ازمه العراق

القوات الامريكيه

الجيش العراقى

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