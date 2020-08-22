اليوم السابع
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الصحة العالمية: كورونا فرصة لا تتكرر إلا مرة فى القرن لإعادة تنظيم العالم

السبت، 22 أغسطس 2020 11:58 ص
الصحة العالمية: كورونا فرصة لا تتكرر إلا مرة فى القرن لإعادة تنظيم العالم مدير منظمة الصحة العالمية
كتب محمد شعلان

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أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن تفشي الأمراض والأوبئة في كل التاريخ العالمي يؤدي إلى تغيير في المجتمعات والاقتصاد، لافتا إلى أن هذا الأمر ينطبق الان على تفشي فيروس كورونا ولابد من استغلال الفرصة لتنظيم العالم من جديد من أجل الأجيال القادمة.

مدير منظمة الصحة العالمية على تويتر
مدير منظمة الصحة العالمية على تويتر

 

وكتب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في رسالة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " على مر التاريخ ، أدى تفشي الأمراض والأوبئة إلى تغيير الاقتصادات والمجتمعات. لا يختلف COVID19 ، لكنه يمنحنا فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في القرن لتشكيل العالم الذي سيرثه أطفالنا".

 

وكان قد طالب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بمنع النزعات العرقية حيال اكتشاف أى لقاح لفيروس كورونا المستجد، وغرد تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "نحن بحاجة إلى منع النزعة القومية للقاح COVID19. لهذا السبب منظمة الصحة العالمية تعمل مع الحكومات والقطاع الخاص لضمان إتاحة الابتكارات الجديدة للجميع، فى كل مكان بدءًا من الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر".

 

فيما قالت مديرة منظمة الصحة العالمية الإقليمية للأمريكتين كاريسا إتيان، إنه يجرى تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 كل يوم فى الأمريكتين نصفهم فى الولايات المتحدة.

 

وأضافت أن هناك زيادة تبعث على القلق فى أعداد الإصابات لدى دول تمكنت من السيطرة على تفشى الوباء لديها مثل الأرجنتين وكولومبيا.

 

وقالت إتيان من العاصمة الأمريكية واشنطن فى مؤتمر صحفى افتراضى جمعها بمسؤولين آخرين من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية "لا تزال منطقتنا تقع تحت وطأة مرض كوفيد-19".

 

وسجلت الولايات المتحدة نحو خمسة ملايين حالة إصابة، وسجلت البرازيل، التى تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء في العالم، أكثر من 100 ألف حالة وفاة.


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