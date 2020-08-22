السيطرة على مشاجرة بسبب خلافات الجوار وضبط 6 أشخاص بينهم 4 مصابين بطما سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما من السيطرة على مشاجرة بين طرفين وإلقاء القبض على 6 أشخاص بينهم 4 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم إحالة مصابين منهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب أحمد رشاد معاون أول مباحث المركز بوجود مشاجرة ومصابين بناحية دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنها بين كل من، طرف أول "رمضان ف ا" 30 سنة عامل مصاباً " جرح قطعي بالرقبة " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي و"شيماء ح ف" 16 سنة لا تعمل مصابه " جروح سطحية وكدمات متفرقة بالجسم ".

بين طرف ثان "دنيا ا ث" 19 سنة لا تعمل مصابة " جرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة " وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي و"فرغلي ث ق" 41 سنة عامل و"عطا ث ق ا" 60 سنة عامل مصابين " جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "ومصطفي ف ث" 20 سنة عامل.

الطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفـي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.