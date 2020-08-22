الداخلية تداهم 8 مراكز لعلاج الإدمان مخالفة بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة مُكبرة إستهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان) .

أسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف (8) مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين وجود المخالفات، بينها عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية .

وتبين أنه من ضمن المخالفات عدم وجود فريق طبى، وعدم وجود غرف مجهزة طبياً ، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى إستمرار الحملات الأمنية.