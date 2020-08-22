التحقيق مع 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بالدرب الأحمر

كتب سليم على

تباشر نيابة الدرب الأحمر الجزئية ، التحقيق مع 6 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال حفر داخل أحد المخازن بقصد التنقيب عن الآثار، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، قيام (6 أشخاص/مقيمين بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المخزن المشار إليه (ملك أحد الأشخاص "جارى ضبطه") وعثر بداخله على حفرة قطرها 1,5 متر بعمق 3 متر وأدوات الحفر والتنقيب، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.