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البعثة الأممية: ندعم التحقيق في الانتهاكات بليبيا منذ عام 2016

السبت، 22 أغسطس 2020 09:06 م
البعثة الأممية: ندعم التحقيق في الانتهاكات بليبيا منذ عام 2016 الأوضاع فى ليبيا
أ ش أ

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رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بإعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وهم محمد أوجار من المغرب، وتريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.
 
وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - أن تعيين المحققين جاء "في وقت يتوق فيه الشعب الليبي إلى العدالة والمساءلة، مؤكدة دعمها القوي لإجراء تحقيق شامل وغير منحاز في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان وذلك منذ بداية عام 2016.
 
ودعت البعثة الأطراف الليبية المعنية لتقديم التعاون الكامل مع فريق المحققين كخطوة أساسية نحو وضع حد للإفلات من العقاب ومنع المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا

ليبيا

الامم المتحدة

اخبار ليبيا

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