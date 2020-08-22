البرازيل تضبط 70 ألف طن من المنجنيز المستخرج بطريقة غير قانونية

رويترز

قالت الهيئة المنظمة لأعمال التعدين فى البرازيل، إن السلطات ضبطت 70 ألف طن من معدن المنجنيز جرى استخراجه بطريقة غير قانونية، وكانت أربع شركات تستعد لشحنه إلى الصين من ميناء فى الشمال، وجرت مصادرة هذه الكمية من المعدن الخام والتى تبلغ قيمتها 60 مليون ريال برازيلى (10 ملايين دولار أمريكي).

وقالت الوكالة الوطنية للتعدين، إن عملية الضبط حدثت أمس الجمعة فى ميناء بورتو دى فيلا دو كونجى قرب مدينة بيليم فى ولاية بارا الشمالية.

وذكرت الهيئة التنظيمية، أن الشركات الأربع لم تحصل على ترخيص لأعمال استخراج المنجنيز جنوب ولاية بارا.

وقالت الوكالة الوطنية للتعدين، إن شحنة المنجنيز الموجودة فى الميناء ستباع بالمزاد وستتم إحالة الشركات إلى المحكمة.