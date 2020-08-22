"الاقتصادية" تحيل دعوى فالكون فيلمز ضد المنتج وليد منصور بسبب تامر حسنى وفيلم "البدلة" لشمال القاهرة

كتب محمد أبو عوض

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، إحالة الدعوى المرفوعة من شركة فالكون فيلمز إنترناشيونال، ضد شركة "تالنت ميديا برودكشن"، والمملوكة للمنتج وليد منصور، لفسخ عقد المشاركة في الإنتاج بينهما لفيلم "ولا في الأحلام" بطولة الفنان تامر حسنى، وإلزامه برد مبلغ مليون و250 ألف جنيه، وتعويضاً ماديا يبلغ 10 مليون جنيه، لمحكمة شمال القاهرة التجارية.

وكشفت أوراق القضية التي حصل " اليوم السابع" على نسخة منها، أن صبحي محمد سنان ، رئيس مجلس إدارة فالكون فيلمز انترناشينال، أقام دعوى قضائية ضد شركة تالنت ميديا برودكشن ويمثلها قانونا المنتج وليد منصور، طالب فيها المحكمة بفسخ عقد المشاركة في العقد المبرم بينهم في 16 مايو 2017 وإلزامه بسداد مليون و250 ألف جنية وفائدة 7% من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم، بالإضافة لمبلغ 10 مليون جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الشركة المدعية، بسبب شروط التعاقد على إنتاج فيلم تحت إسم " ولا في الأحلام" بطولة الفنان تامر حسنى، إلا أن الشركة المدعى عليها قامت بمخالفة التعاقد معها وعقدت اتفاق مع شركة "يونايتد بروس ستوديوز" والاتفاق معها على نسبة 50% من تكلفة الإنتاج وتعديل اسم الفيلم المتفق على انتاجه إلى "البدلة" .

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت في وقت سابق إحالة الدعوى المرفوعة من المنتج وليد منصور، ضد شركة "فالكون فيلمز إنترناشيونال"، بسبب عدم إلتزامها ببنود التعاقد المبرم بينهما، لمحكمة الوايلى.