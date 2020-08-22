الأمن العام يضبط مقاول مطلوب في 287 حكم و80 سنة سجن

كتب محمود عبد الراضي

نجح قطاع الأمن العام في ضبط هارب من تنفيذ 287 حكم قضائى صادر ضده، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين ، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية اختباء أحد الأشخاص"مقاول - مُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة" مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت 287 حكم قضائى "80 حبس–207 غرامة" ، صادرة ضده فى قضايا "إشغال طريق – مبانى – عدم تنفيذ قرار إستئناف أعمال-تعدى على طريق – إتلاف – سرقة تيار" بإجمالى عقوبات بلغت 81 سنة حبس، وكفالات بلغت أكثر من 75 ألف جنيه، وغرامات بلغت أكثر من 34,5 مليون جنيه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، فتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .