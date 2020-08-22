اعمل نفسك ميت.. ضبط عصابة تنتحل صفة أشخاص متوفين للاستيلاء على عقارات

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأحوال المدنية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع تزوير المستندات، وانتحال شخصية بعض المتوفين والمتواجدين خارج البلاد، واستغلال بيانات بطاقات الرقم القومى الخاصة فى الاستيلاء على مدخرات ومبالغ مالية وعقارات من مالكيها.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام "5 أشخاص– لأربعة منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المستندات وإنتحال شخصية بعض المتوفين والمتواجدين خارج البلاد، وإستغلال بيانات بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مدخرات ومبالغ مالية وعقارات من مالكيها "دون علمهم".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القاهرة والجيزة تم استهداف المتهمين وضبط 4 من المتهمين بمحل إقامتهم، وعُثر بداخل مساكن المتهمين على "66 خاتم لشعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مقلدة" - 66 ورق "كلك" يحمل بصمات لأختام شعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مقلدة" - جهاز حاسب آلى بمشتملاته - 3 شابلونة أختام - 2 ماسح ضوئى "إسكانر" - ماكينة طباعة كارنيهات – 2 ماكينة قطع وتغليف كارنيهات - ماكينة تخريم ضغط - 101 أكلاشيه مختلفة منسوبة للعديد من الجهات - كمية كبيرة من الأوراق المصطنعة - مبلغ 9 آلاف جنيه).

واعترف المتهمون بإرتكابهم 3 وقائع بذات الأسلوب، أبرزها قيام أحد المتهمين بإستخراج بطاقة رقم قومى منتحلاً بيانات "أحد الأشخاص – يعمل بالخارج" دون علمه والشروع فى إستخدامها، بمحاولة الإستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه من حسابه بأحد البنوك عن طريق إجراء تحويلان "الأول بمبلغ 8 مليون جنيه لصالح أحد المتهمين - الثانى بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح إحدى السيدات "جارى فحص موقفها"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال وتزوير المستندات الرسمية، والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية مرتكبى تلك الجرائم.