ارتفاع عدد العاطلين عن العمل فى بلدية "مراد باشا" التركية ليقترب من المليون

كتب أحمد عرفة

قال رئيس بلدية مراد باشا التابعة لمحافظة أنطاليا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوميت أويسال، إن معدلات البطالة بالمقاطعة وصلت إلى ذروتها، لافتا إلى أن عدد العاطلين من خريجي الجامعات بلغ 15 ألف شاب من إجمالي 40 ألف عاطل خلال عام ونصف العام، ليرتفع إجمالي العاطلين بمراد باشا إلى ما يقترب من مليون عاطل.



ووفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، أوضح رئيس بلدية مراد باشا التابعة لمحافظة أنطاليا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أن عدد العاطلين من حملة المؤهلات وصل إلى 15 ألف عاطل، وإن غالبيتهم من خريجي كليات الطب والهندسة والاقتصاد والعمارة، ومع ذلك لا يجدون فرصة للعمل.



ولفت رئيس بلدية مراد باشا التابعة لمحافظة أنطاليا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إلى أنه بعد انتخابات البلدية الأخيرة ربط الكثير من الشباب آمالهم برؤساء البلديات، وأنه على الرغم من المجهود الذي يبذله المسؤولون، إلا أن تصرفهم في هذه الأزمة يظل محدودًا جدًا، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية تحت حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.



وتابع رئيس بلدية مراد باشا التابعة لمحافظة أنطاليا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أنه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد جرى طرد العديد من العاملين من وظائفهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن معهد الإحصاء التركي قد أعلن أنه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020 الحالي، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بالمدينة بواقع 970 ألفًا و117 شخصًا. كما ارتفعت نسبة البطالة في عموم تركيا بنسبة 12.9 %.