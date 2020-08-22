اجتماع مجلس إدارة "اتحاد المستثمرين" لمناقشة تأثير كورونا على الإنتاج الصناعي

كتب هانى الحوتى

قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، يوم 31 أغسطس الجاري، لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على النشاط الصناعي، وتقييم المبادرات الحكومية لتخفيف تداعيات الجائحة، علاوة على متابعة انتظام إنتاج المصانع بمختلف المناطق الصناعية والتزامها بالإجراءات الوقائية، والتشديد على اتخاذ كافة إجراءات منع انتشار الفيروس، في ظل ما يتردد عن موجة ثانية من كورونا.

وفي سياق آخر قال "شعبان"، لـ"اليوم السابع"، إن جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، تفتح مقرها الجديد خلال شهر ديسمبر المقبل، وسيضم المقر الجديد، الذي يقع على مساحة 8080 متر، فروع لعدد من الجهات الحكومية مثل الشهر العقاري، التنمية الصناعية، السجل التجاري.

وغاب رجل الأعمال فريد خميس عن اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين السابق، والذى عقد مطلع شهر مايو الماضي بسبب ظروف صحية، وتناول الاجتماع مناقشة تطبيق وضع اتفاق لتطهير العمال خلال دخولهم وخروجهم، وذلك بعد تلقي المجلس عرضاً من إحدى الشركات التي تعمل على تنفيذها بسعر اقتصادي لتعميم التجربة على كافة المصانع.

وسبق تأجيل اتحاد المستثمرين، اجتماع مجلس الإدارة كان مقرر منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق بعد تفشي جائحة كورونا، أصدر رجل الأعمال فريد خميس بياناً أكد أن الاتحاد لم يطالب الحكومة بمساعدة المستثمرين فى سداد رواتب العاملين في المصانع، مضيفا :"كل ما طالب به الصناع -لو كان الأمر متاحًا- تأجيل بعض الالتزامات والديون المستحقة على المستثمرين لمدة 6 أشهر على الأقل، وذلك في إطار التسهيلات التى تقدمها الدولة".

كما أكد الاتحاد، على انعقاده الدائم، لبحث المزيد من المساندة للدولة المصرية، والمشاركة الفعالة في إدارة تلك الأزمة، مثمنا الجهد العظيم والأداء المتميز، الذي تعاملت به الحكومة المصرية، في مجابهة وباء كورونا المستجد، متابعا :" ما تم اتباعه هو المنهج القويم، القائم على الموضوعية والإيجابية، والأسس العلمية السليمة بشهادة المنظمات العالمية المتخصصة، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية".