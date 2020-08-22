اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أغسطس 2020 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران.. 2028 إصابة جديدة و126 وفاة بفيروس كورونا

السبت، 22 أغسطس 2020 12:23 م
إيران.. 2028 إصابة جديدة و126 وفاة بفيروس كورونا مصابى فيروس كورونا
كتب الوكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالى إلى 356792 إصابة، فيما تم تسجيل 126 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 20502، من جهة أخرى، ارتفع عدد المتعافين إلى 307702، فى وقت ما زال 3850 مصابا بفيروس كورونا فى حالة صحية حرجة، يتلقون العلاج فى غرف العناية المركزة.
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أكدت الوزارة أن 26 إقليما من أصل 31، لا تزال فى وضع صحى خطير، بينها 14 إقليما فى وضع صحى أحمر بالنسبة لتفشى فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.
 
كما أن هناك 12 إقليما فى حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، ايلام، البرز، لرستان، هرمزغان، زنجان، قزوين، أذربيجان الغربية، بوشهر، همدان، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.
 

ايران

الصحه الايرانيه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة