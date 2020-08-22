إيران.. 2028 إصابة جديدة و126 وفاة بفيروس كورونا

كتب الوكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالى إلى 356792 إصابة، فيما تم تسجيل 126 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 20502، من جهة أخرى، ارتفع عدد المتعافين إلى 307702، فى وقت ما زال 3850 مصابا بفيروس كورونا فى حالة صحية حرجة، يتلقون العلاج فى غرف العناية المركزة.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أكدت الوزارة أن 26 إقليما من أصل 31، لا تزال فى وضع صحى خطير، بينها 14 إقليما فى وضع صحى أحمر بالنسبة لتفشى فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.

كما أن هناك 12 إقليما فى حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، ايلام، البرز، لرستان، هرمزغان، زنجان، قزوين، أذربيجان الغربية، بوشهر، همدان، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.