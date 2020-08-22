إصابة 4 مدنيين بانفجار لغم فى ريف إدلب بسوريا

كتب أحمد عرفة

أصيب 4 مدنيين بجروح جراء انفجار لغم في الأراضي الزراعية في منطقة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وقالت وكالة "سانا" السورية الرسمية إن اللغم من مخلفات الإرهابيين. ووفقا لموقع روسيا اليوم فإن لغما من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في الأراضي الزراعية بمنطقة خان شيخون ما تسبب بإصابة 4 مدنيين بجراح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.

وتعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي، الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.