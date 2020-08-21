7 نصائح مهمة لوقاية مرضى السكر من الإصابة بفيروس كورونا.. فيديوجراف

حددت وزارة الصحة والسكان 7 نصائح لمرضى السكر تقى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، مشددة على أهمية غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي. ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديوجراف تضمن عددا من النصائح لمرضى السكري من شأنها الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاءت النصائح كما يلي:

1- الاهتمام بأن يكون معدل السكر أقرب إلى المعدل الطبيعي.

2- التحليل مرتين أو ثلاثة في اليوم.

3- أن يكون لديه إمدادات كافية من الدواء سواء الأنسولين أو الأقراص أو شرائط السكر.

4- الالتزام بوجود مواعيد منتظمة لتناول الطعام.

5- غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

6- الانتظام في تناول الأنسولين أو الأقراص الخاصة لعلاج السكر.

7- التواصل الدائم مع الفريق الطبي.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص فى مرحلة "ما قبل السكرى" أو مقدمات السكرى الذين يتناولون مكملات فيتامين د يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بداء السكرى من النوع الثانى، كما أشارت الأبحاث السابقة إلى أن فيتامين د يمكن أن يؤثر بشكل إيجابى على مستويات السكر فى الدم والالتهاب وإنتاج الأنسولين.

وبحسب موقع "Health line" قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفى من فيتامين د من خلال نظامك الغذائى، لذا فإن أشعة الشمس والمكملات الغذائية يمكن أن تكون خيارات.

ووجد الباحثون، في دراستهم التي نشرت في مجلة الغدد الصماء السريرية والأيض، أن الأشخاص الذين يعانون من مقدمات مرض السكري الذين يكملون ما لا يقل عن 1000 وحدة في اليوم من فيتامين د قد يقللون بشكل كبير من خطر التقدم في تشخيص مرض السكري من النوع الثاني.

وتضمن التحليل في الدراسة ما يقرب من 45000 مشارك من تسع تجارب سريرية سابقة وكان متوسط ​​عمر المشاركين 65 عامًا.

مع حجم العينة الكبير، قال الباحثون إنهم يسعون جاهدين لتحديد ما إذا كان نقص فيتامين د يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وما إذا كانت المكملات الغذائية التي يتناولها الأشخاص المصابون بمرض السكري يمكن أن تمنع المزيد من تطور المرض.