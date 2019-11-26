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مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر رساله خطر.. لا تتجاهل رسائل جسمك

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 07:00 م
مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر رساله خطر.. لا تتجاهل رسائل جسمك مرض السكر
كتبت هند عادل

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الكثير من الأشخاص معرضون لخطر الإصابة لمرض السكر نتيجة لعوامل وراثية أو اتباعهم أنظمة غير صحية فى حياتهم، ولكن تظل هناك مرحلة ما قبل السكري، تكون فيها مستويات السكر في الدم أعلى قليلاً من المعدل الطبيعي، ولكنها لا تزال غير مرتفعة بالشكل الذى يمثل خطورة بالغة ويحتاج إلى تناول أدوية للسيطرة عليها، ولكن إذا كان مرض السكري هو "سكر دم هارب"يرتفع وينخفض هذا يعنى ان هناك مشكلة يجب أخذها فى الاعتبار.

ووفقا لموقع" mayoclinic" يبدأ ارتفاع مستويات السكر في الدم الذي يظهر في مرحلة ما قبل السكري عندما يبدأ الجسم في تطوير مشكلة تسمى "مقاومة الأنسولين "، الأنسولين هو هرمون مهم يساعدك على معالجة الجلوكوز سكر الدم، إذا لم تستطع الكميات المعتادة من الأنسولين تحفيز الجسم على نقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا فى هذه الحالة يكون الشخص مصاب بمقاومة للأنسولين.

بمجرد أن تبدأ مقاومة الأنسولين، يمكن أن تتفاقم مع مرور الوقت، عندما يكون الشخص لديه مرض ما قبل السكري، فإنه يصنع كمية إضافية من الأنسولين للحفاظ على مستويات السكر بالقرب من المعدل الطبيعي، يمكن أن تتفاقم مقاومة الأنسولين مع التقدم في السن، وتتفاقم مع زيادة الوزن.

إذا تقدمت مشكلة مقاومة الأنسولين لدى الشخص فلن يتمكن في النهاية من التعويض بشكل جيد عن طريق إنتاج أنسولين إضافي، عندما يحدث هذا ، ستزيد مستويات السكر ويصاب الشخص بمرض السكري.

بناءً على ما وجده اختبار السكر في الدم ، يمكن أن يسمى ما قبل السكري بشكل أكثر تحديداً "تسامح الجلوكوز (السكر)" أو "ضعف جلوكوز الصيام"، وتعنى هذه الحالة أن نسبة السكر في الدم تزيد بعد تناول الطعام لفترة من الوقت .

ضعف تحمل الجلوكوز يعني أن مستويات السكر في الدم تصل إلى مستوى عال بشكل مدهش بعد تناول السكر، لتشخيص ضعف تحمل الجلوكوز ، يستخدم الأطباء عادة ما يسمى "اختبار تحمل الجلوكوز"،بالنسبة لهذا الاختبار ، يقوم المريض بتناول مشروب سكرى  ، ثم يتم سحب الدم بعد وقت قصير.

مرحلة  ما قبل السكري هى أيضا عامل خطر لأمراض القلب، مثل الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، يميل الأشخاص الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكرى  إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم لديهم ومستويات الكوليسترول غير الصحية.

الأعراض
 

غالبًا ما يُطلق على مرض ما قبل السكري حالة "صامتة" لأنه عادة ما لا تظهر عليه الأعراض، يمكن أن يصاب الشخص بمرض ما قبل السكري قبل عدة سنوات دون معرفة ذلك، عوامل خطر معينة تزيد من فرصة إصابتك بمرض السكري تتضمن عوامل الخطر هذه:

    زيادة الوزن، أن تكون 45 سنة أو أكبر،تاريخ عائلي لمرض السكري،انخفاض مستويات الكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (الكوليسترول "الجيد")،ارتفاع الدهون الثلاثية، ضغط دم مرتفع، تاريخ من سكري الحمل.

 

 


مرض السكر

مرحله ما قبل السكر

مضاعفات السكر

علاج مرض السكر

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