واقعة تحدث لأول مرة منذ 1963.. البيت الأبيض يستقبل جنازة شقيق ترامب

كتب محمد جمال

يقيم الرئيس دونالد ترامب جنازة شقيقة الأصغر روبرت الذى توفى عن عمر يناهز 71 عامًا بعد تعرضه لنزيف في المخ، وقالت المصادر بحسب شبكة ABC News إن جثة روبرت ستنقل من نيويورك إلى البيت الأبيض، لإقامة مراسم الجنازة التى سيحضرها حوالى 200 من أسرة الرئيس وأصدقائه.

وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تقام فيها جنازة فى مقر الحكومة الأمريكية منذ جنازة الرئيس جون إف كينيدي بعد اغتياله في عام 1963، وسيصبح شقيق ترامب أيضًا واحدًا من ثلاثة مواطنين عاديين معروفين أنهم أقاموا جنازاتهم في البيت الأبيض طوال تاريخه. وقال مصدر لشبكة ABC News إن الجنازة ستقام يوم الجمعة فى الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، وقال ترامب، إنه يفكر فى إقامة قداس صغير في البيت الأبيض لروبرت، قائلاً إن شقيقه سيحظى بـ "تكريم كبير"

وتابع ترامب: "لقد كان روبرت فخورًا جدًا بما كنا نفعله وما نفعله لبلدنا، لذلك أعتقد أن ذلك سيكون مناسبا".