هل تناول الكثير من السكر ضار بقلبك؟ بعض النصائح لتحسين صحة القلب

كتبت هند عادل

يعتبر القلب من أكثر أعضاء الجسم حيوية ويتطلب رعاية خاصة، وتعد الأمراض المرتبطة بالقلب من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وبالتالي يصبح من المهم للغاية التأكد من اتخاذ الإنسان خطوات للحفاظ على صحته، ربما يكون للطعام الذي نأكله ونمط الحياة الذي نتبعه تأثير مباشر على الجسم كله داخليًا وخارجيًا ولا يختلف القلب.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews غالبًا ما يرتبط استهلاك السكر بمرض السكري وزيادة الوزن فقط، في حين أن استهلاك السكر له علاقة مباشرة بزيادة الوزن ، خاصة في منطقة البطن ، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري ، فإن الارتباط بين استهلاك السكر وصحة القلب غالبًا ما يكون محيرًا.

هل تناول الكثير من السكر ضار بقلبك؟



في حين أن العديد من الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري قد يشعرون أنهم يستطيعون الإفراط في تناول السكر والأطعمة السكرية ، دون تعريض صحتهم للخطر ، فقد يكونون مخطئين بشكل كبير.

أحد الأسباب الواضحة لذلك هو أن الاستهلاك الزائد للسكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ، وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ربطت العديد من الدراسات ، التي أجريت بمرور الوقت ، بين السمنة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومع ذلك ، فقد أظهرت دراسة في JAMA Internal Medicine أيضًا أن اتباع نظام غذائي عالي السكر يمكن أن يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب ، حتى لو لم تكن بدينًا، يعد هذا اكتشافًا مهمًا من حيث ارتباط خطر الإصابة بأمراض القلب واستهلاك السكر ، حيث يعتقد الكثير من الناس أن الاثنين ليسا مرتبطين بشكل مباشر.

وجدت الدراسات أيضًا أن السكر يمكن أن يمنع تكسير الدهون الثلاثية في القلب، الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون في الدم يمكن أن تسبب أمراض القلب إذا زادت عن المستويات الطبيعية، تم ربط السكر أيضًا بارتفاع مستوى الكوليسترول الضار ، الكوليسترول الضار ، وانخفاض الكوليسترول الجيد.

الارتباط بين أمراض القلب والسكري



من المهم أيضًا فهم العلاقة بين استهلاك السكر والسكري وصحة القلب من أجل إحداث تغيير في عاداتك الغذائية، يعتقد الكثير من الناس أن تناول السكر يمكن أن يسبب مرض السكري. ومع ذلك ، لا ينتج مرض السكري بشكل مباشر عن استهلاك السكر الزائد ، ولكن يمكن أن يؤدي إلى السمنة ، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى بالولايات المتحدة الأمريكية ، يرتبط مرض السكري بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب، نظرًا لأن مرض السكري يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأوعية الدموية في القلب، الأشخاص المصابون بالسكري معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب أيضًا ، وكلما طالت مدة إصابة الشخص بالسكري ، كلما كان من المحتمل أن يعاني من مشاكل في القلب، وفقا للتقرير فأن البالغين المصابين بداء السكري معرضون للوفاة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بمقدار الضعف تقريبًا ، مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسكري.

النظام الغذائي غير الصحي يمكن أن يكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على جسمك وجميع أعضائك الحيوية تقريبًا، إن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ، والنشاط البدني المنتظم ، والإقلاع عن التدخين ، وتجنب الإفراط في الشرب ، واتباع نمط حياة صحي ، والفحوصات الطبية المنتظمة كلها عوامل مهمة للغاية للبقاء بصحة جيدة ولياقة وعيش حياة طويلة، يمكن أن يساعد تضمين الأطعمة الصحية للقلب في نظامك الغذائي ، وتجنب الإفراط في استخدام الزيت في الطعام ، ومراقبة استهلاك السكر والملح في الحفاظ على صحة قلبك.