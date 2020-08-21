لأول مرة.. إجراء عملية تجميل أنف بمستشفى ههيا المركزى

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، نجاح فريق الطبى بمركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى ههيا المركزى، فى إجراء عملية تجميل أنف للمرة الأولى بالمستشفى لسيدة تعانى من إعوجاج بالحاجز الأنفى، وتم تجميل شكل الأنف، بإشراف الدكتور محمد فريد مدرس واستشارى التجميل بطب الأزهر واستشارى التجميل بمركز الحروق، ومشاركة الدكتور محمد عاطف، الدكتور أحمد صالح، الدكتور أحمد الطوخى، الدكتور محمود عادل أخصائى التخدير، تحت إشراف مدير المستشفى، ومدير مركز الحروق.

وفى سياق متصل، تم استئناف عمليات الجراحة العامة بمستشفى ههيا بإشراف الفريق الطبى المكون من الدكتور إسماعيل بديوى مدير مركز الحروق والجراحات التكميلية، الدكتور حسام عبد الحليم، الدكتور محمد البدوي، الدكتور محمود عادل أخصائى التخدير، وتم إجراء 5 عمليات جراحية أدرجت على قوائم الانتظار وكذلك إجراء 2 جراحة استئصال ورم بالثدى للحالات المترددة على مركز الإحالة بالمستشفى ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى، وتم إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية لهن، والحالات الآن مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى، تحت إشراف مدير المستشفى.