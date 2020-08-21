كيف غرقت عائمة نيلية فى الدقى؟.. فيديو

حادث غرق شهدته عائمة نيلية بكورنيش النيل فى منطقة الدقى فماذا حدث؟ ورد بلاغ لقوات الإنقاذ النهرى يفيد بغرق عوامة شهيرة فى المنطقة المذكورة، على الفور تم الدفع بعدد كبير من قوات الإنقاذ النهرى للوقوف على ملابسات الحادث تحسبا لوجود أى أشخاص بداخلها.

وتبين بعدها أن السبب هو إجراء إصلاحات وإدخال كميات كبيرة من الرخام ثقيل الحجم منذ شهر لإنشاء ديسكو بداخل العائمة ما أدى إلى إحداث ثقل بها وتسربت المياه بالطابق الأول منها تم تحرير محضر بالواقعة، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر بشرية.