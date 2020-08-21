اليوم السابع
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غرفة صناعة الحبوب تقرر إرسال 4 حاويات مواد غذائية مساعدات للشعب اللبناني

الجمعة، 21 أغسطس 2020 10:29 ص
غرفة صناعة الحبوب تقرر إرسال 4 حاويات مواد غذائية مساعدات للشعب اللبناني طارق حسانين
كتب إسلام سعيد

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قرر مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب  باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين، إرسال 4 حاويات مواد غذائية تتضمن  دقيق ومكرونة إلى دولة لبنان الشقيقة، وذلك انطلاقاً من الدور المصرى الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التى تلم بها  وحرص الغرفة على الوقوف مع الشعب اللبنان الشقيق فى ظل الأزمة التي تشهدها بلادهم حالياً، وذلك فى إطار التعاون والتضامن مع الدول الشقيقة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفتح جسر جوى لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية  اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً.
 
وقال النائب طارق حسانين، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه انطلاقاً من الدور المصرى الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التى تلم بها ومشاركة من المجتمع المدنى المصرى حرصت غرفة صناعة الحبوب  على تقديم يد العون لدولة لبنان الشقيقة والتضامن مع الأشقاء من شعب لبنان فى أوقات المحن والأزمات. 
 
وجدي المشد
وجدي المشد
 
من جانبه أوضح وجدى المشد نائب رئيس الغرفة، أنه سيتم تجهيز حاويتين دقيق وحاويتين مكرونة  مساعدات  للشعب اللبناني الشقيق ومكرونة، وذلك انطلاقاً من دور الدولة المصرية والغرفة فى الوقوف بجانب الشعب اللبناني الشقيق فى ظل الأزمة التى تشهدها  لبنان عقب احداث التفجيرات الاخيرة ونتج عنها خسائر فادحة  كما أعلنت الغرفة عن تضامنها ودعمها للشعب اللبناني حتى زوال آثار هذه المحنة وعودة دولة لبنان سابق عهدها كجزء من دور الدولة المصرية التى تقف دائما مع أشقائها من الدول العربية وقت الأزمات.

غرفة الحبوب

اتحاد الصناعات

لبنان

مصر

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