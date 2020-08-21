صور.. لصق إنذارات الطلاء على واجهات العقارات شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس حى ثان المنتزه شرق الإسكندرية، مفتشى إدارة المتابعة الميدانية بالحى، بلصق الإنذارات على واجهات العقارات لحث المواطنين على سرعة التوجه لمقر ديوان عام الحى، لتقديم طلبات طلاء واجهات العقارات بنطاق الحى.

وأوضح حى المنتزه ثان فى بيان له، أن التقدم لطلب الطلاء، يكون من خلال التوجه إلى مقر ديوان عام حى ثان المنتزه بأبى قير، وملء الاستمارة المخصصة لذلك بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحى، علما بأن من يقوم بالتقدم لملء استمارة الطلب هم رؤساء اتحادات الشاغلين أو من ينوب عنهم، يأتى ذلك فى ضوء الإهتمام بالإرتقاء بالمظهر العام والجمالى لخلق صورة حضارية لواجهات العقارات بالثفر.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المركز النموذجى للخدمات بالديوان العام، لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر تبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر 2020.

وشدد المحافظ على تقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح فى المخالفات، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أتم الاستعداد لتلبية كل التعاون والاحتياجات لهم طوال فترة تقديم طلبات التصالح.

وأشاد المحافظ بقرار مد فترة سداد جدية التصالح، موضحًا أنه أعطى فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.

وناشد المحافظ، المواطنين راغبى التصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى المركز النموذجى بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.



انذرات الحى (3)



انذرات الحى (4)