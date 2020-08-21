صور.. أهالى المدامود بالأقصر يطهرون المقابر من عشرات الأعمال السحرية

الأقصر – أحمد مرعى

إستمراراً للحملات الشبابية ومن المشايخ بمختلف قرى ونجوع محافظة الأقصر لتنظيف المقابر من الأعمال السحرية، أطلق أهالى وشباب منطقة المدامود شال محافظة الأقصر مبادرة "خلينا ننضفها"، وذلك لإزالة الأعمال السحرية للإضرار بالمواطنين من المقابر بمنطقة نجع أبو طربوش بالمدامود، مما أسفر عن خروج أكثر من 50 عمل سحرى خلال يومين من الحملة.

وشملت الأعمال السحرية التى تم إكتشافها بمقابر المدامود ونجع أبو طربوش، عبارة عن أوراق مكتوب عليها طلاسم سحرية وملابس عليها دماء وممزقة مكتوب عليها أعمال مكفنة وعظام حيوانات وغيرها من الطرق لعمل السحر، حيث أشرف على تلك الحملات عدد من مشايخ الأزهر الشريف بمنطقة المدامود وأبنائها من الشباب، والعمدة شهاب الجبلى عمدة المدامود والمستشار عنتر عبيد ويوسف سنار رئيس القرية.

ويقول العمدة شهاب الجبلى عمدة المدامود، أن الحملات مستمرة لتنظيف مقابر القرية من كافة الأعمال التى تضر بالمواطنين، موجهاً الشكر لكافة المشايخ والشباب المشاركين بها، والذى عثروا على العشرات من الأعمال السحرية التى تهدف للتفرقة بين المواطنين والإضرار بالسيدات والمتزوجين والمتزوجات والأهالى بالقرية، مؤكداً على أنهم مستمرة فى تلك الحملات لحماية أهاليهم من تلك الأعمال التى لا يرضى عنها الله.

وأضاف العمدة شهاب الجبلى، على أن فكرة المبادرة جاءت عقب إنشاء جروب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لأهالى القرية، وتم داخله طرح الفكرة وتحديد موعد التنفيذ، وخرجت الحملات يوم أمس الخميس واليوم الجمعة، والتى بدأت بمقابر أبو طربوش، حيث تم خلالها الحفر بجوار كل مقبرة للبحث عن الأعمال المتعارف وضعها بتلك المناطق.

وشارك فى تلك الحملات كل من الشيخ محمد حباشى والشيخ زكريا سهرى والشيخ إسلام رجب والشيخ أسامة الهراس، والشيخ عبد الحق عبد الصادق والشيخ سعيد عبد الوارث، ومن سيدات المجتمع بالأقصر جيهان الشبلى وعدد من شباب قرية المدامود، ويوسف سنار رئيس قرية المدامود.



أهالى قرية المدامود بالأقصر يكتشفون عشرات الأعمال السحرية من المقابر (1)



أهالى قرية المدامود بالأقصر يكتشفون عشرات الأعمال السحرية من المقابر (2)



أهالى قرية المدامود بالأقصر يكتشفون عشرات الأعمال السحرية من المقابر (3)



أهالى قرية المدامود بالأقصر يكتشفون عشرات الأعمال السحرية من المقابر (4)



أهالى قرية المدامود بالأقصر يكتشفون عشرات الأعمال السحرية من المقابر (5)



أهالى قرية المدامود بالأقصر يكتشفون عشرات الأعمال السحرية من المقابر (6)



أهالى قرية المدامود بالأقصر يكتشفون عشرات الأعمال السحرية من المقابر (7)



أهالى قرية المدامود بالأقصر يكتشفون عشرات الأعمال السحرية من المقابر (8)



أهالى قرية المدامود بالأقصر يكتشفون عشرات الأعمال السحرية من المقابر (9)



أهالى قرية المدامود بالأقصر يكتشفون عشرات الأعمال السحرية من المقابر (10)



أهالى قرية المدامود بالأقصر يكتشفون عشرات الأعمال السحرية من المقابر (11)