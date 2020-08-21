صرف سلع تموينية فى الأقصر بمبلغ 37.9 مليون جنيه خلال 20 يوما

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار ، وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، أنه خلال المدة من 1 حتى 20 / 8 /2020، تم صرف سلع تموينية بمبلغ 37.9 مليون جنيه بنسبة 80.1 % من إجمالى الدعم المقرر لمواطنى المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بالمحافظة بمبلغ 1.53 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو لعدد 74077 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 52.3 مليون رغيف بلدى مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومى قدره 2.61 مليون رغيف / يوم.

وتم صرف كمية قدرها 2816.270 طن دقيق بلدى مدعم بالبطاقات التموينية من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين بالمحافظة، ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأنشطة التموينية بمحافظة الأقصر.

كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 18 حتى 20 اغسطس 2020 تم صرف 8.1 مليون رغيف خبز بلدى بالبطاقات التموينية بعد تطبيق المواصفات والاوزان الجديدة للخبز البلدى وتتم المتابعة اليومية للمخابز واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.