سيارة إسعاف مجهزة تنقل مريض السمنة المفرطة لعلاجه بالقاهرة

الغربية مصطفى عادل – محمد طارق

نقلت منذ قليل سيارة إسعاف مجهزة المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والذى يعانى من السمنه المفرطة، الى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.

ووجهت الدكتوره هاله زايد وزيره الصحة بنقل المريض على الفور إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدوله وتوفير كافة لحتياجاته.

كما أمرت بتعين زوجة المريض رائدة ريفية بمديريه الصحه بالغربيه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وجه الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربيه بتنفيذ التعليمات بسرعه نقل المريض إلى مستشفى دار الشفاء واصدار قرار تعيين الزوجه من باكر صباح السبت.