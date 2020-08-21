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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 21-8-2020

الجمعة، 21 أغسطس 2020 12:24 م
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 21-8-2020 الريال السعودى
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 21-8-2020، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك ، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى عند 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وثبت أيضا فى البنك المركزى المصرى عند 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.23 جنيه للشراء.
 
4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.14 جنيه للشراء.
 
4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.14  جنيه للشراء.
 
4.26  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.13  جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.15  جنيه للشراء
 
4.26  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.14  جنيه للشراء.
 
4.26  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.22 جنيه للشراء.
 
4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى

4.12 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.11 جنيه للشراء
 
4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

4.12 جنيه للشراء.
 
4.25 جنيه للبيع.
 
 
الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.

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