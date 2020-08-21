رى السودان تواصل تحذيرها للمواطنين من استمرار ارتفاع منسوب النيل الأزرق

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، أن منسوب محطة الديم عند الحدود "السودانية – الأثيوبية" ليوم غد السبت، سيرتفع إلى حدود 620 مليون متر مكعب، بينما كان متوسط الأمطار فى حوض العطبراوى فى يومى 19 و20 أغسطس 8 و5 ملم على التوالى، التى سوف تؤدى إلى استقرار إيراد نهر عطبرة فى اليومين القادمين.





وتوقعت لجنة الفيضانات، أن تكون مناسيب النيل فى المحطات الرئيسية لليوم الجمعة ويوم غد السبت ويوم بعد غد الاحد كالتالى:

مدينة ود مدنى سجلت اليوم الجمعة 20.18 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 20.17 متراً ويوم الأحد 20.15 مترا، فيما كان اعلى منسوب سجلته محطة مدنى 21 مترا فى اغسطس 1946.

وسدلت محطة الخرطوم، اليوم الجمعة 17.16 متراً ويتوقع أن تسجل غدا السبت 17.10 مترا والأحد 17.08 مترا، بينما كان أعلى منسوب سجلته الخرطوم 17.26 مترا فى سبتمبر من العام الماضى، فيما سجلت محطة شندى، اليوم الجمعة 17.90 مترا ويتوقع أن تسجل غدا السبت 17.90 مترا ويوم الأحد 17.85 مترا، مقارنة بأعلى منسوب 18.07 مترا، سجل أيضا فى أغسطس من العام الماضى.

وسجلت محطة عطبرة، اليوم 16.18 متراً ويتوقع أن تسجل غداً 16.19 مترا ويوم الأحد 16.08 متراً، وكانت عطبرة سجلت أعلى منسوب لها 16.64 مترا فى أغسطس 2001، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.17 مترا ويتوقع أن تسجل غدا السبت 15.19 مترا ويوم الأحد 15.15 مترا، وكان أعلى منسوب سجلته دنقلا 15.93 مترا فى أغسطس 2001.

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.