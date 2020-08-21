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خالد صلاح: تحول موقف حكومة السراج انتصار للإدارة المصرية فى ملف الأزمة الليبية

الجمعة، 21 أغسطس 2020 01:07 م
خالد صلاح: تحول موقف حكومة السراج انتصار للإدارة المصرية فى ملف الأزمة الليبية خالد صلاح
كتب خالد إبراهيم

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قال الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن التحول فى موقف حكومة السراج يعد انتصارا للإدارة المصرية، فى ملف الأزمة الليبية، وكذا انتصارا سياسيا وإقليميا لرؤية وإرادة الرئيس السيسى.
 
وقال خالد صلاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "التحول فى موقف حكومة السراج يؤكد انتصار الإدارة المصرية لملف الأزمة الليبية بالحسم والردع المبكر وفضح مواقف المستعمرين الجدد فى أنقرة والانحياز الكامل للشعب الليبي ومصالحه الوطنية العليا تحت شعار ليبيا موحدة.. انتصار سياسي وإقليمي جديد لرؤية وإرادة وحسم ودبلوماسية الرئيس السيسى"

خالد صلاح عبر تويتر
خالد صلاح عبر تويتر

وكان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق قد أعلن وقف إطلاق النار فى كامل الأراضي الليبية، مضيفا أن وقف إطلاق النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح، كما دعا المجلس الرئاسى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، وأعلن المجلس الرئاسى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتم وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين، حسبما ذكرت شبكة العربية.

من جانبه قال المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن الجيش الوطني ملتزم بقرار وقف إطلاق النار، ولم نتطرق لجعل سرت منطقة منزوعة السلاح.

وكانت حكومة الوفاق قد صرحت بأن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.

قال دبلوماسى أوروبى لوكالة "إيفى" الإسبانية إن وصول ارهابيين ومرتزقة إلى ليبيا مسئولية قطر، مضيفا: "هذه الدولة هى التى تغذى الارهابيين فى المنطقة وتساعد تركيا فى ارسال المرتزقة الى البلد العربى"، وأشار الدبلوماسى الأوروبى الذى رفض ذكر اسمه، إلى أن قطر تساعد تركيا فى فرض السيطرة على ليبيا من خلال إرسالها مرتزقة اليها لتكون البلد مسرحا لمعركة دموية جديدة".

 


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