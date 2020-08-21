خالد صلاح: تحول موقف حكومة السراج انتصار للإدارة المصرية فى ملف الأزمة الليبية

وكان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق قد أعلن وقف إطلاق النار فى كامل الأراضي الليبية، مضيفا أن وقف إطلاق النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح، كما دعا المجلس الرئاسى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، وأعلن المجلس الرئاسى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتم وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين، حسبما ذكرت شبكة العربية.
من جانبه قال المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن الجيش الوطني ملتزم بقرار وقف إطلاق النار، ولم نتطرق لجعل سرت منطقة منزوعة السلاح.
وكانت حكومة الوفاق قد صرحت بأن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.
قال دبلوماسى أوروبى لوكالة "إيفى" الإسبانية إن وصول ارهابيين ومرتزقة إلى ليبيا مسئولية قطر، مضيفا: "هذه الدولة هى التى تغذى الارهابيين فى المنطقة وتساعد تركيا فى ارسال المرتزقة الى البلد العربى"، وأشار الدبلوماسى الأوروبى الذى رفض ذكر اسمه، إلى أن قطر تساعد تركيا فى فرض السيطرة على ليبيا من خلال إرسالها مرتزقة اليها لتكون البلد مسرحا لمعركة دموية جديدة".
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