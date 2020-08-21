وقال المتحدث " في الواقع لا يمكن الإبقاء على الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ /كوفيد-19/ عند المستوى الصفري للأبد، ورغم ثبات عدد الوفيات بسبب المرض عند 58 شخصا منذ 2 يونيو الماضي، إلا أنه لا تزال هناك فرصة لوقوع المزيد من الوفيات بسبب الفيروس في البلاد".

وسجلت تايلاند حالة إصابة جديدة بالفيروس وافدة من سنغافورة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 آلاف و390 شخصا.