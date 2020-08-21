أكد المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة ( كوفيد-19 ) في تايلاند تاويسين ويسانويوتين أن لجنة تنسيق الموازنة العامة ستوصي مجلس الوزراء بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر آخر بعد انتهاء الفترة الحالية في 31 أغسطس الجارى، وحذر ويسانويوتين - حسب ما أوردته صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية اليوم /الجمعة/ أنه من غير الممكن ضمان أن تظل تايلاند بدون وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ للأبد.
وقال المتحدث " في الواقع لا يمكن الإبقاء على الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ /كوفيد-19/ عند المستوى الصفري للأبد، ورغم ثبات عدد الوفيات بسبب المرض عند 58 شخصا منذ 2 يونيو الماضي، إلا أنه لا تزال هناك فرصة لوقوع المزيد من الوفيات بسبب الفيروس في البلاد".
وسجلت تايلاند حالة إصابة جديدة بالفيروس وافدة من سنغافورة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 آلاف و390 شخصا.
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