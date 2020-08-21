بلومبرج: تركيا تطالب شركات الطيران بفصل الأجانب فى ظل تداعيات كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن تركيا طرحت مقترحات تطالب شركات الطيران الخاصة بها بفصل الطيارين وطواقم الطائرة الأجانب قبل المحليين لأن أزمة كورونا أدت إلى انهيار الطلب على السفر ودمرت الوظائف.

وكتبت المديرية العامة للطيران المدنى فى أنقرة إلى 10 شركات منها شركة الخطوط الجوية التركية للحصول على آرائهم حول الحطة، وفقا لنسخة من الرسالة أطلعت عليها بلومبرج نيوز.

وياتى هذا الاتجاه نحو المحلية مع قيام شركات الطيران حول العالم بخفض عشرات الآلاف من الوظائف فى ظل ركود فى رحلات الطيران من المتوقع أن يستمر لسنوات. وقالت مديرية الطيران فى رسالتها إن شركات الطيران التركية وظفت فى السابق أعدادا كبيرة من الأجانب فى ظل ظفرة السفر، حيث وصلت نسبة الطاقم الأجنبى حوالى 11%.

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن الحكومة تتعرض لضغوط من النقابات التى تكثف حملتها على شركات الطيران لتوظيف المزيد من المدنيين بعدما أدى وباء كورونا إلى وصول البطالة إلى 13% وفقا لأحدث البيانات. وقالت جماعة هافا سين للعمل، التى لديها 1500 عضو بشركات الطيران بين أعضائها، لمديرية الطيران فى مايو الماضى، إنه لو تطلب الأمر يجب تخفيض توظيف الأجانب وضرورة حماية المواطنين ودخلهم.

وحدث صدام بالفعل بين الخطوط الجوية التركية والنقابات حول مقترحات تقليص أجور الطيارين وتخفيض الرواتب لآخرين للمساعدة فى تعزيز تمويلاتها بعدما أدى كورونا إلى توقف حركة الطيران العالمية.