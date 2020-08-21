برلمانى ليبى: وقف إطلاق النار يسهم فى الحل لتشكيل حكومة موحدة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد - أحمد جمعة

رحب عضو مجلس النواب الليبي، نائب رئيس البرلمان العربي أبو صلاح شلبي بوقف إطلاق النار المعلن عنه من جانب السراج رئيس حكومة الوفاق الليبى وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى، وقال فى تصريحات خاصة "اليوم السابع"، "ما ورد في البيانان ربما يسهم في وضع أسس الحل للأزمة الليبية".

وأضاف شلبي: "في ظل المساعي التي تقوم بها الدول الصديقة والشقيقة لحل الأزمة الليبية بما يتفق مع القرارات الدولية ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة بشأن حل للأزمة في ليبيا اعتقد أن ما ورد في البيانان ربما يسهم فى وضع أسس الحل وبدء التفاوض بين الأطراف لتشكيل حكومة موحدة وتوزيع عادل للثروة بين كافة أبناء الشعب، وأيضا تفكيك المجموعات المسلحة".