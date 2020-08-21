النيابة تصرح بدفن جثمان شاب غرق فى شاطئ أبو يوسف بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

صرح المستشار رامز جميل مدير نيابة العامرية اول بالإسكندرية، بدفن جثمان شاب غرق فى شاطىء ابو يوسف غرب الإسكندرية لعدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

وكانت قد انتشل الإنقاذ النهرى بالإسكندرية جثمان شاب من محافظة المنوفية، عقب نزوله مياه البحر بشاطئ ابويوسف المغلق وغرقه، كما تمكنوا من إنقاذ والده الذى نزل للمياه فى محاولة إنقاذ نجله ولكنه كاد يغرق معه بسبب ارتفاع الأمواج والدوامات بالشاطئ.

كان قسم شرطة العامرية اول قد تلقى بلاغا بحالة غرق بشاطئ ابويوسف، توجهت قوة من قسم العامرية اول، وتبين غرق احمد عبد الحليم حسين 19 عام، من شبين الكوم محافظة المنوفية، وانتشال جثمانه على بعد أمتار من مكان غرقة، وإنقاذ والده بواسطه مشرفى الشواطئ بتلك المنطقة والذى نزل لإنقاذ نجله من الغرق، كما تبين أن الغريق نزل فى مكان خطر ولم يكن متواجد احد على الشاطئ المغلق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق فى الواقعه، ونقل الجثمان للمشرحه تمهيدا لانهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثمان لذويه.