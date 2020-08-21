اليوم السابع
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العثور على طفل مشنوقا وعاريا ومعلقا بشجرة فى المنوفية

الجمعة، 21 أغسطس 2020 05:32 م
العثور على طفل مشنوقا وعاريا ومعلقا بشجرة فى المنوفية جثه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى طفل مصرعه بقرية طة شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مشنوقا ومجردا من ملابسه ومكبلا ومعلقا بشجرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفيه إخطار من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بابلاغ شرطه قويسنا بالعثور على الطفل أحمد .إ.ا 14 عاما ومقيم بقرية طة شبرا عزبة أبو مصطفى، التابعه لمركز قويسنا مشنوقا ومعلق بشجرة بعد أن جرده القاتل من ملابسه.

وترجع أحداث الواقعة إلى أمس حيث طلب والد الطفل منه الذهاب إلى الحقل حتى يقوم بسقى المواشى الخاصة بهم، وعندما حضر والده إلى الحقل وجدة بأرض زراعية مجاوره معلق فوق شجره وعارى من ملابسه، وتم تبليغ قسم الشرطة تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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