الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل أحذية فى المحلة بالغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من السيطرة على حريق هائل اندلع، بمحل أحذية بقرية منشأة الأمراء بدائرة مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، حيث تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق بأحد المحال التجارية بقرية منشأة الأمراء بدائرة مركز المحلة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل أحذية، بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أدى لتفحم محتويات المحل بالكامل، دون حدوث أي إصابات.

وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار، وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .