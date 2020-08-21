استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 21-8-2020 ويسجل 18.75 جنيه بالأهلى

استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 21-8-2020، أمام الجنيه المصرى، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى عند 18.75 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعره في البنك المركزى المصرى عند 18.95 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:
18.95 جنيه للشراء.
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
19.07 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.75 جنيه للشراء.
18.96 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر18.78 جنيه للشراء.
18.96 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.86 جنيه للشراء.
19.16 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.93 جنيه للشراء.
19.09 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.95 جنيه للشراء.
19.11 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.92 جنيه للشراء.
19.01 جنيه للبيع.
اليورو هى العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبى، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولى، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة