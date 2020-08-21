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استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 21-8-2020 ويسجل 18.75 جنيه بالأهلى

الجمعة، 21 أغسطس 2020 12:28 م
استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 21-8-2020 ويسجل 18.75 جنيه بالأهلى اليورو
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 21-8-2020، أمام الجنيه المصرى، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى عند 18.75 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعره في البنك المركزى المصرى عند 18.95 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
 

وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.95 جنيه للشراء.
 
19.07 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.75 جنيه للشراء.
 
18.96 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.78 جنيه للشراء.
 
18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.86 جنيه للشراء.
 
19.16 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.93 جنيه للشراء.
 
19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.95 جنيه للشراء.
 
19.11 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.92 جنيه للشراء.
 
19.01 جنيه للبيع.
 
 
اليورو هى العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبى، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولى، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

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