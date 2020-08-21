اليوم السابع
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اتحاد طلبة تونس يختتم ندوات التوجيه الجامعي.. ويؤكد: لن نترك الساحة للإخوان

الجمعة، 21 أغسطس 2020 05:05 م
اتحاد طلبة تونس يختتم ندوات التوجيه الجامعي.. ويؤكد: لن نترك الساحة للإخوان رياض جراد - راشد الغنوشى
كتب كامل كامل

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أكد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الطلاب في تونس، مواصلة الاتحاد النضال بنفس الحماس الوطني العالي في تنظيم الفعاليات ضد الإخوان داخل وخارج الجامعات إلى جانب القوى الوطنية الأخرى، مؤكدا أن اتحاد الطلبة لن يترك الجامعات في تونس لتغلغل الفكر الإخواني.

جاء ذلك في ختام ندوات التوجيه الجامعي التي ينظمها كل سنة اتحاد طلبة تونس في مختلف جهات البلاد استعدادا للعودة الجامعية من محافظة القصرين بإشراف من المتحدث الرسمي باسم الاتحاد رياض جراد، الذى أكد أن ندوات التوجيه الجامعي شهدت نجاحا كاملا و حضورا قياسيا ، مضيفا: "لن نترك جامعاتنا للإخوان".

وبحسب بيان لاتحاد طلبة تونس اليوم الجمعة، استغرب جراد صمت السلطات في تونس إزاء وجود فرع طلابي تابع للجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية ويغذية ذراعها الطلابي المعلن، مرتبط بعدد من منفذي العمليات الإرهابية في تونس و يشرف على تسفير الشباب إلى بؤر التوتر مستغلا وضعياتهم الاجتماعية المتردية حيث تم تسفير حوالي 1200 طالب منذ 2011 .

وأضاف :" كشفنا وبالأدلة عن انتماء الإرهابية منى قبلة إلى الذراع الطلابية لحركة النهضة الإخوانية، وهي التي فجرت نفسها في شارع الحبيب بورقيبة في 8 أكتوبر من عام 2018 ، هذا بالإضافة الى فضائحهم الجنسية التي تعلقت بهم و هزت الرأي العام في تونس، حيث تم مؤخرا تداول محادثات بشكل كبير في تونس أثبتت أن طلاب الإخوان يقومون بالتحرش بالطالبات وابتزازهن جنسيًا، حيث  يسيرون على نهج زعيمهم راشد الغنوشى و طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية .

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اتحاد طلاب تونس 
 

 

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فعاليات لمواجهة الفكر الإخوانى بتونس 
 
 
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ختام الفعاليات
 

 

 


حركة النهضة

اخوان تونس

طارق رمضان رياض جراد

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