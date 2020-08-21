إضراب سكان البرازيل الأصليين على الطرق السريعة احتجاجا على إزالة الغابات وكورونا

كتبت فاطمة شوقى

أعلن حوالى 100 شخض من السكان الأصليين فى منطقة الأمازون فى البرازيل، اضراب على الطرق السريعة إلى أجل غير مسمى، حتى تستجيب الحكومة لعدم إزالة الغابات والتوصل لحل للحرائق وانتشار وباء كورونا، حيث أن تلك الأزمات تدمر أراضيهم.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أنه فى يوم واحد فقط من الاضراب الذى اعلنه 100 من السكان الاصليين فى البرازيل، ادى الى وقف حركة المرور على الطريق السريع الذى يوصل بين الشمال والجنوب فى ولاية بارا.

وأحرق السكان الأصليون إخطارًا كتابيًا أرسلته المؤسسة الوطنية (فوناي) ، وهي هيئة حكومية ترعى السكان الاصليين للبلاد ، وطالبوا بحضور ممثلين عن حكومة جاير بولسونارو في المكان ، وفقًا لوكالة إيفى الإسبانية.

ويرتدي السكان الاصليين أغطية رأس صفراء وخضراء مغطاة بالريش ، ومسلحين بالعصي وبنصف وجه مطلي باللون الأسود ، وأقاموا حواجز بإطارات وخشب لمنع حركة المركبات في كلا الاتجاهين من الطريق.

وقال لويس كارلوس سامبايو ، الذي يعمل في معهد كابو ، وهي جمعية مجتمعية تم إنشاؤها "لن يتم إعادة فتحهما حتى تأتي الحكومة للاستماع إليهم والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها معهم. الوضع خطير".

وبدأ الاحتجاج فى طريق BR-163 ، وهو طريق حاسم في نقل شحنات الحبوب المنتجة في المنطقة الوسطى الغربية من البلاد إلى موانئ نهر الأمازون ، مما تسبب بالفعل في ازدحام مروري على بعد كيلومترات. ويشارك فيه الرجال والنساء والمراهقون، إلا أن قاضى فيدرالى أمر الشرطة بالغاء اغلاق الطريق وانهاء الاضراب وفرض غرامة يومية قدرها 10000 ريال أى 1830 دولار على السكان الاصليين إذا لم يمتثلوا للحكم.

يطلب السكان الاصليين الذين يطلقون على انفسهم كيابو دعمًا أكبر من السلطات لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد بين مجتمعاتهم واتخاذ إجراءات لوقف إزالة الغابات والحرائق والتقدم في تعدين الذهب غير القانوني على أراضيهم.

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، توفي 348 من السكان الأصليين في قرى البرازيل نتيجة فيروس كورونا بينما تم بالفعل تأكيد أكثر من 20700 حالة.

وفقًا لمعهد KABU ، أصاب الوباء بالفعل 400 من سكان كيابو الأصليين ، ومع ذلك ، فإن الأرقام الحكومية لا تأخذ في الاعتبار وفيات وإصابات السكان الأصليين في المناطق الحضرية ، لذا قد تكون الأرقام أعلى.

وبالمثل يطالب كيابو أيضًا بتجديد الخطة البيئية الأساسية، التى يتلقون منها الموارد الحكومية التي يخصصونها لبرامج المراقبة على أراضيهم ، من بين مشاريع أخرى.