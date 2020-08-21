إحالة تاجر للمحاكمة لحيازته 5 آلاف لتر خل طعام مجهول المصدر بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بإحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى، وذلك حول واقعة ضبطه بحوزته كمية كبيرة من "خل الطعام"، مجهول المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، قبل ترويجها فى السوق بين المواطنين، حيث كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع بحوزته 5940 لتر خل مجهول المصدر فى مدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية فى ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص، لحيازته 5940 لتر خل مجهول المصدرفى مدينة نصر، وتم تحرير محضر رقم 24470 قسم شرطة مدينة نصر اول، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.