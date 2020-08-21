أول صور لمريض السمنة المفرطة أثناء نقله إلى القاهرة للعلاج بتوجيهات الرئيس

الغربية مصطفى عادل

ينشر "اليوم السابع" أول صور للمواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الذى يعانى من السمنه المفرطة، أثناء نقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.

وأعربت أميرة المصرى زوجة المواطن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن شعورها بفرحة لا توصف بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى وتدخله لإنقاذ زوجها.

وأكدت أنها حتى الآن لم تصدق أن زوجها أخيرا سيخضع للعلاج من السمنة المفرطة وتدخل الرئيس السيسى شخصيا لعلاجه، موجها الشكر للرئيس على قراره بنقل زوجها للمستشفى بالقاهرة لعلاجه.

وقالت إن الرئيس السيسى هو رب الأسر للمصريين جميعا، وجميع كلمات الشكر لن توفيه حقه، مضيفة: "الرئيس حبيب المصريين جميعا ولن يتهاون فى تلبية استغاثات المصريين".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أمر بنقل المريض على الفور إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدولة وتوفير كافة احتياجاته، كما أمر الرئيس بتعين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية.