أخبار مصر اليوم.. السيسى يرحب بوقف إطلاق النار بليبيا

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسى يرحب بوقف إطلاق النار بليبيا.. ويؤكد: خطوة هامة لتحقيق التسوية، حيث رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضى الليبية.

السيسى يرحب بوقف إطلاق النار بليبيا..ويؤكد: خطوة هامة لتحقيق التسوية

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية.

فيديو.. لحظة اعتقال رئيس مالى إبراهيم أبوبكر كيتا وسط حراسة مشددة

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر عملية اعتقال رئيس جمهورية مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، وسط حراسة أمنية مشددة، وفي وقت سابق، نقل شهود عيان سماع دوي إطلاق نار كثيف فى العاصمة المالية باماكو، الثلاثاء الماضى، بعد قيام حركة تمرد عسكرية باعتقال عدد من الوزراء وكبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة، وتظاهرات حاشدة في وسط العاصمة.

وزير داخلية الوفاق يعترف: وقف إطلاق النار لم يكن ليحدث دون دعم أمريكا ومصر

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحى باشاغا، إن وقف إطلاق النار فى ليبيا الذى تم الإعلان عنه اليوم الجمعة لم يكن ليحدث دون دعم من الولايات المتحدة ومصر.

الصحة تكشف 7 إرشادات للوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة بالمساجد

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإرشادات الوقائية للوقاية من كوفيد19 داخل المساجد والتى جاء أهمها المحافظة علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتوفير الماء والصابون الخاص بالنظافة، وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

أب بقلب 100 أم.. تركته زوجته بعد إنجاب 4 أطفال ذوى احتياجات فوهبهم حياته

مش مهم أعيش.. أهم حاجة عندى ولادى يعيشوا مرتاحين أنا تركت شغلى عشان خاطرهم هما لأنهم 4 أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة".. بتلك الكلمات الممزوجة بالدموع تحدث لنا والد 4 أطفال مصابين بنسبة 90% إعاقة ذهنية فهم كل ما فى حياته وظل منذ ولادتهم يرعاهم حتى أنه فقد وظيفته من أجل البقاء معهم فى البيت يتولى شئون حياتهم بعدما رفضت زوجته ترك عملها .

سبورتنج براجا يوافق على انتقال كوكا لأولمبياكوس مقابل 2 مليون يورو

وافق نادي سبورتنج براجا البرتغالي على انتقال أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطنى الأول إلى صفوف أولمبياكوس اليوناني، بعد سداد 2 مليون يورو قيمة الصفقة بشكل رسمي.

ضحية التنمر بكلية التربية الرياضية: مش ذنبي إني شكلى قبيح

التقى "اليوم السابع" فى فيديو بث مباشر مع الشاب أحمد عمر من محافظة كفر الشيخ، الذي عاني من التنمر في كلية التربية الرياضية بسبب شكله، وقال إنه يعانى من حالة طبية مشهورة جداً، ولكنه تعرض للتنمر من حالته أكثر من مرة فى صغره وفى الدروس، وكان ينكمش قليلاً خوفاً من التنمر عليه، ولكن الموضوع ازداد عقب رفضه بالكلية.

منسق العلاقات المصرية الليبية لتليفزيون اليوم السابع:" تركيا والوفاق خضعت بالإكراه للحوار"

قدم "تليفزيون اليوم السابع" تغطية خاصة حول إعلان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق ، وقف إطلاق النار فى كامل الأراضي الليبية، و تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح، بالإضافة لدعوة المجلس الرئاسى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، باستضافة الشيخ عادل الفايد منسق العلاقات المصرية الليبية.

مصرع 5 واحتراق نحو 700 ألف هكتار جراء حرائق الغابات فى كاليفورنيا

لقى خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، ودمرت أكثر من 500 مبنى، فضلا عن حرق مئات الأميال المربعة من الأراضي؛ جراء حرائق الغابات في منطقة (باي ايريا) وأجزاء أخرى من ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية؛ مع قيام السلطات بتوسيع عمليات الإجلاء على مدار الـ24 ساعة الماضية.

الرئاسة التركية ترحب بوقف إطلاق النار فى ليبيا

رحب الرئاسة التركية بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية.

إزالة أقدم عقار مخالف فى الجيزة عمره 50 عاما بمنطقة فيصل

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال إزالة عقار مخالف خارج على خط التنظيم بشارع الملك فيصل الرئيسى أمام الإدارة التعليمية تبلغ مساحته 170م ويتكون من أرضى ودورين كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديه على خط التنظيم منذ أكثر من 50 عاماً وكان يتسبب فى إحداث اعاقة مرورية شديدة على شارع فيصل الرئيسى فى الاتجاه القادم من محطة المطبعة وضياء والمتجه الى محطة الطالبية والعشرين.

فايلر يدفع بـ3 لاعبين فى "وسط الأهلي" أمام الزمالك

استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على الدفع بثلاثة لاعبين فى خط الوسط خلال مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، وينوى المدير الفنى الدفع بكل من حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية فى وسط الملعب، على أن يتقدم السولية لزيادة القوة الهجومية للفريق.

ولا الهوا.. أسرة تشاهد التلفزيون بهدوء شديد فى وجود ثعبان ضخم بالمنزل.. فيديو

تم التقاط اللحظة المرحة التي يمسك بها صائد الأفعى ثعبانًا بطول ستة أقدام من خلف خزانة تلفزيون لأسرة، بينما تستمر العائلة في مشاهدة التلفزيون فى هدوء تام، بدون أدنى اعتبار للثعبان الضخم، وتم تصوير اللحظة بالكاميرا.

أسعار الذهب اليوم تهبط 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 855 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بقيمة خمسة جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 855 جنيها للجرام، في ظل استمرار تذبذب أسعار أوقية الذهب عالمياً.

السراج يوافق على فتح حساب مستقل لإيداع إيرادات النفط الليبى

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية أعلن موافقته على فتح حساب مستقل لإيداع إيرادات النفط الليبى.

الغرغرة طريقة جديدة لتشخيص الإصابة بكورونا بديل للمسحات.. دراسة توضح

كشفت دراسة بحثية جديدة نشرت في المجلة الهندية للبحوث الطبية الصادرة عن المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) أن الغسل بالغرغرة قد يكون بديلاً قابلاً للتطبيق للمسحات الأنفية البلعومية للكشف عن فيروس كورونا .