نزلنا ندور على زحمة في مصر الجديدة بعد التطوير واتفاجئنا بالنتيجة.. (بيني وبينك)

في حلقة جديدة من برنامج بيني وبينك، يخوض حسن مجدي محاولة البحث عن زحام في حي مصر الجديدة، بعد عمليات التطوير التي أجرتها الحكومة فيه.

ويرصد البرنامج بناء 5 كباري في حي مصر الجديدة، مع عمليات توسعة الشوارع وبناء كباري للمشاة، بما يحافظ على الطراز المعماري للمدينة وطابعها الخاص الذي اعتاد عليه سكانها لسنوات طويلة منذ أسسها البارون إمبان.

وينتظر الحي مزيدا من التطوير خلال الفترة القادمة، من عمليات تنظيم وبناء حارات للمشاه ومسارات للعجل، بما يدعم عمليات التطوير التي تشهدها مصر خلال السنوات الماضية.

ويذاع برنامج بيني وبينك، يوم الخميس من كل أسبوع، وهو من تقديم حسن مجدي، وإخراج شادي أبو الحسن، ومونتاج نانيس هيكل.