مواطن تايوانى يشكر مستشفى صدر العباسية بعد تلقيه العلاج والتعافى من كورونا

كتب خالد إبراهيم

تبذل المستشفيات المصرية، بأطقمها الطبية، فى الفترة الأخيرة، جهودا كبيرا فى مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، والذى حصد مئات الأرواح فى مصر، ومئات الألاف فى كافة أنحاء العالم، ورغم التفشى السريع للمريض، إلا أن الأطقم المصرية، أثبتت قدرتها على مواجهة أصعب الظروف، رغم إصابة بعض الأطباء بالمرض، ووفاة آخرين.



الرسالة

فى الساعات الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعى، انتشرت رسالة من مواطن تايوانى، تلقى علاجه مؤخرا بمستشفى الصدر بالعباسية، وتعافى تماما من فيروس كورونا المستجد، حيث كتب بالرسالة باللغة التايوانية، يشكر فيها الأطقم الطبية بالمستشفى، على تلقيه العلاج ، والخدمات الطبية المقدمة إليه.

وكتب المواطن التايوانى، باللغة العربية "شكر وتقدير لمستشفى صدر العباسية، فيما تابع بقية رسالته باللغة التايوانية، موجها الشكر لمدير المستشفى والطاقم الطبى.

وكانت وزارة الصحة أعلنت خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى أمس.