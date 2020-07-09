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مقتل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال فى الضفة الغربية

الخميس، 09 يوليه 2020 11:14 م
مقتل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال فى الضفة الغربية اعتقالات ومواجهات قوات الاحتلال
رويترز

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، الخميس، إن فلسطينيا قتل برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
 
وأوضحت الوزارة أن الرجل ينتمي لقرية كفل حارس التابعة لمحافظة سلفيت في الضفة الغربية مشيرة إلى أنه وصل لمستشفى في سلفيت في حالة حرجة للغاية إثر إصابته بالرصاص في رقبته.
 
وقال عبد الله كميل محافظ سلفيت "استشهد الشاب ابراهيم مصطفى ابو يعقوب (29 عاما) من قرية كفل حارس حيث تم اطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال وقتلوه بدم بارد بينما كان يمشي بشكل طبيعي مع بعض اصدقائه".
 
وأضاف قائلا "إنني إذ احمل قوات الاحتلال المسؤولية عن قتله دون أدنى مبرر فإنني أعتبر هذه الجريمة ... حلقة من سلسلة الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا في كل مكان". 

الصحة الفلسطينية

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