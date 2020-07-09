مطار القاهرة يسير 105 رحلات طيران تقل 13 ألف راكب اليوم

كتب أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، 105 رحلات دولية وداخلية إلى عدة وجهات فى العالم، تقل على متنها 12955 راكبا، وكشفت مصادر مطلعة بالمطار أن تشغيل مطار القاهرة على مدار اليوم 51 رحلة سفر تنقل على متنها 4561، فى حين يستقبل المطار 54 رحلة وصول على متنها 8394 راكبا، إلى عدة وجهات، سواء أمريكية أوربية أو عربية أو أسيوية أو أفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن صالات المطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.