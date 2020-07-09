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مصر للطيران تسير اليوم 33 رحلة دولية تقل 4705 ركاب

الخميس، 09 يوليه 2020 12:54 م
مصر للطيران تسير اليوم 33 رحلة دولية تقل 4705 ركاب مصر للطيران
كتب ـ أحمد مصطفى

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تسير اليوم الخميس، الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران 33 رحلة دولية سفر ووصول إلى عدة جهات دولية أوروبية وأمريكية وأسيوية وإفريقية تنقل خلالها 4705 ركاب، وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الرحلات تنقسم إلى 17 رحلة سفر تنقل على متنها 1928 راكبا، و16 رحلة وصول على متنها 2777 راكبا، وأوضحت المصادر أن وجهات الرحلات ستكون إلى نيويورك وبروكسل وباريس ولندن وميلانو وبانكوك وأسطنبول بالإضافة إلى العديد من العواصم والمدن العربية والإفريقية والأسيوية
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.طار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
 
 

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