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مصرع شاب وطفلة فى حادثى تصادم بالشرقية

الخميس، 09 يوليه 2020 09:14 ص
مصرع شاب وطفلة فى حادثى تصادم بالشرقية جثه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى شاب وطفلة عمرها 4 سنوات بمحافظة الشرقية مصرعهما فى حادثى تصادم، وبالعرض على النيابات المختصة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة منيا القمح، بوقوع حادث تصادم بناحية الكوبرى الجديد ناحية الكوبرى الجديد بقرية سنهوت.

وتبين من التحريات الأولية، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن وفاة أحد قائدى الدرجتين متأثرا بإصابته، وبالعرض على نيابة منيا القمح صرحت برئاسة أحمد أبوزيد رئيس النيابة بالدفن.

وفى سياق متصل لقيت طفلة عمرها 4 سنوات، بعزبة سمير التابعة لدائرة مركز كفر صقر مصرعها دهسا تحت عجلات سيارة، أثناء لهوها، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


الشرقية

مركز شرطة منيا القمح

مركز كفر صقر

حادث تصادم

اخبار الحوادث

مدير امن الشرقية

قرية سنهوت

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